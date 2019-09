Tunisie – Météo : Pluies temporairement orageuses

L’image satellitaire révèle la présence de deux masses actives de nuages orageux, accompagnées parfois de pluies abondantes, la première sur le grand-Tunis, Nabeul et Sousse et la seconde plus active sur Jendouba, le nord du Kef et le Nord-Est de l’Algérie, indique l’Institut national de météorologie (INM), sur sa page Facebook.

La seconde masse va progresser pour englober, ensuite, dans une deuxième phase, le reste des délégations du Kef , Siliana, Béja et une partie de Kasserine….

Les pluies orageuses se caractérisent au cours de cette période, par la chute de quantités importantes en un court laps de temps, avec des impacts limités localement, a précisé l’INM.