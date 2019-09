Basket – Coupe du monde-Chine 2019 – Ali Benzarti : mission accomplie à 70%, en attendant la qualification pour les JO

” Notre mission est accomplie à 70% et j’espère qu’on ira au bout de nos rêves”, a souligné le président de la fédération tunisienne de basket-ball, Ali Benzarti, à l’envoyée spéciale de l’Agence TAP à Pékin, après la deuxième victoire de la sélection nationale dans le cadre du tour de classification de la coupe du monde Chine-2019 (Groupe N).

Venu en Chine avec l’ambition de décrocher au moins une victoire et assurer sa qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, le cinq national a réussi jusqu’ici deux succès, en attendant le dernier exploit.

“Je suis confiant en nos chances””, a lancé Benzarti au terme de la première journée qui a vu les coéquipiers de Makram Ben Romdhane dominer les Philippines (86-67).

Le premier dirigeant du basket-ball tunisien regrette par ailleurs la défaite frustrante face à Porto Rico dans les dernières secondes du match.

“Les joueurs étaient très affectés, mais ils étaient conscients de leurs erreurs et de la responsabilité qui pèse sur eux, et ils ont eu une belle réaction d’amour-propre vendredi. J’espère qu’on continuera sur cette lancée pour le prochain match face à l’Angola”, a-t-il dit.

A propos du prochain adversaire angolais, le président de la FTBB estime que le niveau des deux équipes est proche, soulignant toutefois que la Tunisie part favorite pour ce match au sommet africain.

” La dernière confrontation entre les deux équipes remonte aux tournois de qualification de la coupe du monde qui a vu les Angolais battre la Tunisie, alors qu’elle avait déjà la qualification en poche et les joueurs cadres de l’équipe, comme Mejri, Roll et Hadidane n’étaient pas présents. J’espère qu’on prendra notre revanche dimanche” a-t-il lancé.

Benzarti n’a pas manqué de mettre en évidence l’exploit du cinq national lors du premier tour.

“Il y a une grande satisfaction déjà, celle d’avoir signé sa première victoire en coupe du monde et face à pas n’importe quelle équipe. Les connaisseurs le savent. Notre objectif est à 70% atteint et j’espère qu’on ira vers l’achèvement de notre rêve”, a-t-il affirmé.

Le président de la FTBB a, par ailleurs, déploré les critiques sur le rendement du cinq national aussi bien lors de la préparation qu’en phase finale du mondial.

“C’est facile de juger et de critiquer. Il faut tenir compte des sacrifices consentis par la fédération qui n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir les meilleures conditions de succès, et aussi par les joueurs qui ont disputé plus de 90 matches toutes compétitions confondues pour en arriver là, malgré les conditions financières difficiles et l’état de nos installations sportives “.

Rappelant les efforts déployés par la fédération tunisienne de basket-ball afin de réunir toutes les conditions de succès au cinq national, Benzarti a tenu à préciser que ” l’instance dirigeante de basket-ball tunisien a réglé, grâce au soutien du ministère de la jeunesse et des sports, les contrats de tous les joueurs avant le mondial, afin qu’ils abordent la compétition dans la concentration et les meilleures dispositions mentales”.

Il n’a pas manqué de rendre hommage aux clubs tunisiens qui, malgré les conditions difficiles et le manque de moyens, ont pu résister et contribuer au développement du basket-ball national, même si, a-t-il dit, beaucoup de travail reste à faire au niveau de la promotion de la discipline et du travail de base “.

Il a dans le même contexte lancé un appel aux autorités locales et régionales afin d’intervenir activement dans le réaménagement et l’entretien des installations sportives.

” Pour atteindre le haut niveau il ne faut rien laisserau hasard. Il faut un travail collectif qui se fait dans la continuité “, a-t-il souligné, remerciant au passage le ministère de tutelle, le comité olympique tunisien et les sponsors pour leur appui continu aux efforts de la fédération tunisienne de basket-ball.

Par ailleurs, Benzarti s’est réjoui de son nouveau poste au sein de Fiba Afrique, ajoutant qu’il est en train d’examiner avec le directeur exécutif de la fédération internationale (Fiba Monde) la possibilité d’intégrer une commission au sein de l’instance mondiale.

” La présence tunisienne au sein des instances continentale, arabe et internationale dénote de la confiance dont jouit le basket-ball tunisien à plusieurs niveaux “, a conclu le dirigeant tunisien.