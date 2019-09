Présidentielle 2019 : Abbou appelle au “soulèvement des urnes”

Le candidat du Courant démocrate, Mohamed Abbou, appelle les électeurs “au soulèvement des urnes” et à ne pas voter en faveur des corrompus, lors des prochaines élections présidentielle et législatives.

Au démarrage de sa campagne électorale, lundi soir, place de Bab Jelladine, à Kairouan, sous le slogan ‘’Un Etat Fort, Un Etat juste’’, Abbou indique, que ‘’ceux qui protègent les corrompus et les évadés fiscaux ne peuvent pas défendre le peuple’’, et d’ajouter que ‘’la place naturelle de certains candidats est devant la justice’’.

Il s’engage, une fois élu, d’appliquer la constitution et de lutter contre la corruption politique.

Le candidat du Courant démocrate déclare que son programme électoral se base sur un ensemble d’idées fondamentales, dont l’ancrage de la consultation et de la coordination entre le président de la République et le chef du gouvernement, dans de divers domaines.

Il suggère de réduire la durée du service militaire et de dédoubler le nombre de bénéficiaires.

En ce qui concerne la politique étrangère, Abbou qualifie l’image de la Tunisie après la révolution de “respectable” pour de nombreux pays. Il met l’accent sur l’importance de tirer profit des pays démocratiques, dans l’attraction des investissements.

“Je me présente à l’élection présidentielle, dit-il, pour réhabiliter le prestige de l’Etat, qui ne peut être réalisé que par l’application de la loi à tous, l’élimination des lobbies et des intérêts étriqués et l’instauration d’un Etat juste, où personne ne sera lésé et où les droits humains seront respectés.