Tunisie – Présidentielle : Biographie de Mehdi Jomaâ

Mehdi Jomaâ est né le 21 avril 1962 à Mahdia. Il est diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) et titulaire d’un DEA en mécanique, calcul et modélisation des structures.

Mehdi Jomaâ a fait sa carrière au sein d’Aerospace, une filiale du groupe français Total.

En 2009, il a été nommé au poste de Directeur Général de la division aéronautique et défense et membre du comité de direction, à la tête de six filiales implantées en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Tunisie.

En 2013, il a été nommé au poste de ministre de l’Industrie dans le gouvernement de Ali Larayedh.

Le 14 décembre 2013, il a été chargé de former un nouveau gouvernement après la démission de Ali Larayedh et les discussions engagées dans le cadre du Dialogue national. Il occupe ce poste jusqu’au 6 février 2015.

Le 29 mars 2017, Mehdi Jomaa annonce la création, avec d’anciens membres du gouvernement technocrate, de son parti “Al Badil”.

Il est marié et père de 5 enfants.