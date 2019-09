Chahed à l’ouverture de sa campagne : “Mon expérience au pouvoir m’a convaincu que la réforme est possible”

Le candidat à la présidentielle anticipée, Youssef Chahed, a déclaré lundi 2 septembre 2019 que “mon expérience pendant trois ans au pouvoir m’a convaincue que la réforme est possible”. Il estime être parvenu à “réaliser plusieurs réussites à la tête du gouvernement malgré les difficultés et le lourd legs de la Troïka”.

A l’ouverture de sa campagne électorale, Youssef Chahed qui a délégué ses pouvoirs de chef du gouvernement au ministre de la fonction publique, a relevé qu’il “fait face à une classe politique hypocrite qui le soutien publiquement et qui entrave son action au parlement”. Certains d’entre eux, a-t-il dénoncé sont même allés jusqu’à mobiliser des pages sur les réseaux sociaux israéliennes moyennant un coût de 850 mille euros pour le saper.

Chahed dit avoir mené un combat contre l’héritage du pouvoir, ce qui lui a beaucoup couté, selon ses propos termes. Et d’ajouter qu’il avait la possibilité faire des compromis” qu’il a rejeté, en choisissant d’affronter ” la mafia” qui a essayé de lui soustraire le pourvoir dans le but d’obtenir l’immunité.

Concernant son programme électoral placé sous le signe “une Tunisie plus forte”, Chahed a notamment insisté sur une démocratie plus forte qui bannit la diffamation et le blocage de la production et qui repose sur un Etat fort et un pouvoir fort ainsi que sur l’application de la loi.

Pour lui, l’Etat doit céder plusieurs secteurs stratégiques pour garantir des services de qualité avec des prix raisonnables. Il s’agit aussi, de libérer les capacités et compétences non exploitées et d’encager l’initiative privée et la production des énergies renouvelables.

Il s’agit d’un projet “pragmatique et réaliste” construit sur la base d’une connaissance des rouages de l’Etat qui comporte 10 principaux axes et 45 engagements dont la stabilité du pays à travers la consolidation de la défense électronique en matière de lutte antiterroriste.

Le projet de Chahed porte aussi sur le renforcement de la dignité du Tunisien et sa sécurité par le renforcement de la police de proximité et les caméras de surveillance pour lutter contre le vol et harcèlement.

Sur un autre plan, Youssef Chahed a évoqué le renforcement de la diplomatie de la neutralité positive ainsi que la diplomatie économique comme priorité. De même pour la conquête de nouveaux marchés.

Il a souligné le besoin de rassembler les Tunisiens autour ‘un projet national à travers une réconciliation réelle, contrairement, a-t-il fait observer, à ce qui a été réalisé jusque là dans ce sens et qu’il estime être “un règlement de compte”.

Chahed estime que la révision de la Constitution n’est pas possible pour le moment, proposant en contrepartie le revoir le système électoral pour facilité la formation d’une majorité parlementaire capable de gouverner le pays et d’amender le règlement intérieur du parlement concernant le vote de confiance aux ministres.

Il a insisté sur la besoin d’assainir le climat politique et revoir les mécanismes de levée de l’immunité sur chaque personne impliquée dans une affaire de corruption et de rompre définitivement avec l’ingérence de la famille du président dans les affaires de l’Etat.