Tunisie – Election législatives : Classement des circonscriptions électorales pour l’enregistrement et la diffusion des spots dans les médias publics

Le tirage au sort relatif au classement des circonscriptions électorales en prévisions des élections législatives pour l’enregistrement et la diffusion dans les médias publics audiovisuelles (la télévision et la radio tunisiennes) a eu lieu dimanche, au siège de l’ISIE.

Le tirage au sort a donné lieu à un classement des 33 circonscriptions électorales à l’intérieur et à l’extérieur du pays selon l’ordre suivant :

1-Jendouba

2-Manouba

3-Tunis1

4-Tunis2

5-Sfax 2

6-Tozeur

7-Allemagne

8-Gafsa

9-Kasserine

10-Sidi Bouzid

11-Le continent américain et les autres pays européens

12-Sousse

13-Siliana

14-Ariana

15-Monastir

16-Sfax1

17-Kebili

18-Béja

19-Nabeul2

20-Bizerte

21-Gabès

22-Kairouan

23-Mahdia

24-France1

25-Tatouine

26-Nabeul 1

27-France 2

28-Le monde arabe et les autres pays du monde

29-Zaghouan

30-Ben Arous

31-Italie

32-Le Kef

33-Medenine

A la lumière de ce tirage au sort les 6 circonscriptions à l’étranger sont classées comme suit :

1-Allemagne

2-Le continent américain et les autres pays européens

3-France1

4-France2

5-Le monde arabe et les autres pays du monde

Le tirage au sort relatif aux spots d’expression direct des circonscriptions à l’étranger a eu lieu ensuite et a donné lieu aux résultats suivants

-Allemagne :19 listes

-Le continent américain et les autres pays européens : 30 listes

-France1 : 36 listes

-France2 :29 listes

-Le monde arabe et les autres pays du monde :27 listes

-L’Italie : 24 listes

Les tirages au sort ont été menés par le directeur exécutif de l’ISIE Omar Boussenna et l’huissier notaire Chemseddine Attafi et ce en présence des représentants de la Radio et de la Télévision tunisiennes.