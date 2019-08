Tunisie/Élections :  L’ISIE conteste l’usage des panneaux publicitaires à des fins propagandistes !

L’Instance supérieure indépendante pour les Élections dénonce des infractions au code électoral consistant en une pré-campagne électorale assez agressive du parti de Nabil Karoui “Qalb Tounes”.

Il s’agit de grands panneaux publicitaires occupant des sites stratégiques sur le grand Tunis et particulièrement sur la route de La Marsa/Tunis et sur lesquels, nous pouvons lire : « La prison ne nous arrêtera pas, rendez-vous au 15 septembre »! Ce qui représente une entorse aux articles 53, 54 et 57 de la loi organique numéro 16 de 2014 portant organisation des élections et des référendums et une action qui peut orienter les intentions de vote. Un appel a donc été lancé par l’ISIE pour enlever les panneaux en question.

La dimension propagandiste de nombre de candidats aux élections présidentielles a atteint ces derniers temps des seuils inacceptables et menace de brouiller les cartes dans une démocratie embryonnaire.

