Sfax : report de l’examen du procès relatif à la décharge d’El Gonna

Le tribunal cantonal à Aguereb (gouvernorat de Sfax) a décidé, lundi, de reporter, au 19 septembre prochain, l’examen du recours contre l’arrêt de l’utilisation de la décharge d’El Gonna.

Le recours est intenté par l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) contre la décision ordonnée par le tribunal cantonal à Aguereb, le 11 juillet dernier, portant arrêt immédiat de l’utilisation de la décharge d’El Gonna face aux risques que comportent les déchets sur la santé des citoyens notamment les habitants de la région.

Conformément à cette décision, le ministère des affaires locales, la société privée SEGOR, l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et l’Office National de l’Assainissement (ONAS) sont également appelés à éliminer les déchets collectés dans un délai de 6 mois.

L’ANGED a estimé que cette décision est injuste en forme et en contenu vu l’incompétence du tribunal à se prononcer sur ce type de procès et l’absence d’une autre décharge pour remplacer celle d’El Gonna qui assure la collecte et le traitement de 600 tonnes de déchets par jour.

“Il a fallu avant de prendre cette décision, créer une commission pour suivre la situation environnementale dans la région et identifier les causes réelles de la pollution surtout que la ville d’Aguereb renferme une zone industrielle où plusieurs entreprises y sont implantées”, a fait remarquer le directeur régional de l’ANGED à Sfax Khaled Trabelsi.

Selon la même source, l’Agence a entamé les mesures réglementaires relatives à la consécration d’un terrain domanial d’une superficie de 35 ha, situé à 17 km de la ville d’Aguereb, pour être exploité en tant que décharge publique en remplacement de celle d’El Gonna.

Rappelons que plus de 200 habitants à Aguereb avaient déposé une pétition, auprès du tribunal cantonal, accompagnée de documents qui montrent que le taux de pollution est supérieur au seuil toléré dans la région et que la situation environnementale est détériorée à cause de la décharge d’El Gonna.