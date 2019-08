Nabil Karoui a été conduit à la prison de la Mornaguia

Nabil Karoui, propriétaire de Nessma TV, président du parti “Au Cœur de la Tunisie” et candidat à l’élection présidentielle anticipée, a été arrêté, en exécution du mandat de dépôt délivré à son encontre par une des chambres de la Cour d’appel de Tunis, indique, vendredi soir, un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Nabil Karoui a été arrêté ce vendredi par une brigade de la Direction générale de la sûreté nationale au niveau de l’autoroute Tunis-Béja, ajoute la même source.

Après lui avoir montré le mandat de dépôt à sa demande, Nabil Karoui s’est soustrait à son exécution et a été conduit par les unités sécuritaires à la prison civile de Mornaguia, ajoute le communiqué.

Nessma TV avait annoncé que Nabil Karoui a été arrêté par une “unité sécuritaire inconnue”, précisant qu’aucun contact n’a pu être établi avec son frère et directeur de sa campagne électorale Ghazi Karoui.

L’organisation ” I Watch ” avait déposé une plainte le 2 septembre 2016 près le Pôle judiciaire, économique et financier contre les deux frères Karoui pour suspicion de blanchiment d’argent par l’intermédiaire des sociétés qu’ils détiennent au Maroc, en Algérie et au Luxembourg. Le procureur de la République près le Pôle judiciaire avait ouvert une enquête à la suite de cette plainte et décidé d’adresser plusieurs chefs d’accusation à Nabil Karoui et Ghazi Karoui dont celui de blanchiment d’argent.

Le 8 juillet 2019, Le juge d’instruction en charge de l’affaire avait décidé des mesures préventives à l’encontre des deux frères Karoui dont l’interdiction de voyage et le gel des avoirs.

Le 23 juillet dernier Nabil Karoui a été entendu par le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire durant huit heures dans le cadre de la même affaire.

Le porte-parole de la Cour d’appel de Tunis, Sabeur Horchani a indiqué à l’agence TAP que la chambre d’accusation en charge de la corruption financière près de la Cour, s’est réunie vendredi soir pour l’examen de la plainte déposée par I Watch contre les deux frères Karoui et décidé de délivrer deux mandats de dépôt à leur contre.

La chambre d’accusation a également décidé de rejeter la demande de levée de l’interdiction de voyage et du gel de leurs avoirs présentée par le collectif de défense des deux frères Karoui.