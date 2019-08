Ligue 2 : Programme des matches de la journée inaugurale

La direction nationale de l’arbitrage au sein de la FTF a abrité vendredi matin le tirage du calendrier du championnat de la Ligue 2 de football professionnel de football (Groupes A et B) pour la saison 2019-2020, en présence des représentants des clubs.

Voici le programme des matches pour la journée inaugurale décidée le 21 septembre prochain:

Groupe A

ES Zarzis – E. Radès

C. Msaken – Sfax Railways

O. Sidi Bouzid – SA Menzel Bourguiba

S. Ben Arous – O. Médenine

AS Gabès – A. Sbikha

O. Béja – AS Ariana

Groupe B

ES Hammam Sousse – CS Menzel Bouzelfa

AS Rejich – AS Marsa

ES Jerba – S Gabésien

Jendouba sport – AS Oued Ellil

GS Gafsa – AS Jerba

S. Sfaxien – AS Kasserine