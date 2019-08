Les mélomanes et les amoureux de la musique de jazz et la musique du monde auront rendez-vous la semaine prochaine avec la 47ème édition du “Tabarka Jazz Festival” du 20 au 24 août 2019 .

Organisée sur la mythique scène de la basilique de Tabarka, l’édition 2019 proposera un programme alliant le meilleur du son Jazz et de la musique monde. La soirée de l’ouverture (20 août) sera signée par l’envoûtant artiste Moh Kouyaté avec un voyage musical aux sonorités africaines. Dans la soirée du 21 août, l’artiste tunisienne Alia Sellami et son Quartet proposeront un spectacle alliant jazz, improvisation, et musique contemporaine.

L’artiste tunisienne partagera la scène avec le groupe autrichien “Anduze & The Parov Stelar Horns”. L’authentique saxophoniste et compositeur tunisien Yacine Boulares et la sublime chanteuse de blues l’américaine Marla Glen animeront la soirée du 22 août.

Les amoureux de la musique rock et metal oriental auront rendez-vous le 23 août avec le groupe du metal oriental Nawather et le groupe rock tunisien de renommée internationale Myrath. La soirée de clôture sera signée par la star mondiale Diana King le 24 août.

Selon un communiqué publié par les organisateurs, le festival Tabarka Jazz Festival fait son retour cette année avec le soutien du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et avec l’appui du Ministère des Affaires Culturelles. Le festival est sous la supervision de l’Association du Développement Culturel de Tabarka qui est composée de 11 membres actifs dans différents domaines et présidée par Jalel Helali. L’association a pour ambition de préserver la spécificité du festival et son rayonnement à l’échelle internationale.