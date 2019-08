Nager entre Sfax et Kerkennah : Myriam Zalila relève son défi

La population des Iles Kerkennah a célébré, à sa manière, la commémoration du 13 août, Journée Nationale de la Femme Tunisienne , en fêtant avec ferveur la prouesse de l’une des leurs, Myriam ZALILA, de relier Sfax au port de Sidi Youssef, en solitaire et en non stop effectif, probablement pour la 1ère fois.

Malgré une météo peu favorable, avec une mer jugée agitée et des vents forts selon météo Tunisie obligeant la nageuse à tirer des bordées entre les vagues, un courant marin “Oued Ghezez” rendu plus difficile mais que la nageuse a pu surmonter avec courage et détermination et un bon 1/3 du trajet avec des courants contraires, la nageuse a pu relever son défi grâce à son courage et sa détermination.

Ainsi, pour une distance initialement estimée à 24 kilomètres (16 miles), pour ces raisons, il aura fallu compter sur pas moins de 5 kilomètres supplémentaires, une nage nocturne de plus de 2 heures et un trajet finalement accompli en 10 heures 30 minutes, cela par une nageuse dont le physique est très loin de rappeler le gabarit des nageuses de compétition.

En dépit de l’heure tardive d’arrivée (21h) au port de Sidi Yousssef, Kerkenniennes et Kerkenniens ont répondu présents et étaient nombreux à l’attendre dans une ambiance festive pleine de ferveur aux sons des clameurs vive Myriam, des youyous, “tahya Tounes” et les sirènes des embarcations des pêcheurs et même du ferry en partance pour Sfax dont le départ a été retardé pour la circonstance.

La cérémonie organisée par la suite a été des plus chaleureuse et conviviale au cours de laquelle l’assistance nombreuse a pu interroger Myriam sur ses motivations pour relever un tel défi , ses impressions pendant le trajet et surtout la féliciter pour son courage suivie de l’inévitable séance de photographies et selfies a laquelle Myriam s’est prêtée aimablement.

Rendons hommage, pour finir, aux agents de la Garde Nationale pour la sécurisation de l’événement et de la Protection Civile pour leur présence rassurante, à l’entraîneur de natation Moez Ben Kamel pour les encouragements prodigués tout au long de la course, surtout aux moments difficiles et aux marins Ridha Fgaier, Mahmoud Berkhissa et Fehdi Ben Moussa, , pour leur précieuse et efficace support logistique sans oublier l’organisatrice, Monia Souissi, qui a mené à bien cette initiative.

Après les hommages des regrets, toutefois, pour déplorer l’absence, totale, d’officiels aussi bien au départ de Sfax à 10heures 10mn avec le salut aux couleurs au son de l’hymne national, qu’à l’arrivée à l’occasion d’une manifestation qui, outre sa performance, entrait dans le cadre de la célébration de la journée de la femme!

Chapeau bas à Myriam pour son exploit et que vive la femme tunisienne capable de toutes les audaces et de tous les défis.