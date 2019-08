La Tunisie est un pays d’exception créé par et pour des femmes. Jugeons-en par les faits.

C’est le seul pays créé par une femme, en 814 av. J.C, par Elyssa ou la Reine Didon fuyant sa ville natale Tyr au Liban.

C’est le seul peuple qui vénère une femme, la déesse de la procréation, Tanit ou Ommi.

Toute son histoire est éclairée par des femmes, Salammbo, par sa beauté, femme d’Asdrubal par son courage et son patriotisme; Sophonisbe, par son orgueil et son intelligence. Al Kahna par son courage; Aroua la Kairouanaise qui imposa le mariage monogame ou kairouanais au Khalife El Mansour et ouvert à toutes les Tunisiennes.

Sans oublier Aziza Othmana, femme de pouvoir et créatrice du premier hôpital dédié aux femmes et aux indigents; Saida Mannoubia, adepte d’Aboul Hassen Chedli, la femme pieuse; Oum Ezzine Jammalia, qui défia les soldats du Bey et qui protégea les hommes révoltées contre la politique fiscale du monarque; ou encore Sarrah Gheribi, championne du monde de 3000 m steeple.

Elles sont nombreuses les femmes de mon pays et c’est grâce à leur courage et leur intelligence qu’on vit en paix en Tunisie aujourd’hui.

En hommage à vous toutes, je vos souhaite une joueuse fête et que Dieu vous garde.

Vous savez maintenant pour qui je vais voter.