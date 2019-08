Tunisie : Présentation du document d’orientation sur le projet “Plateforme nationale de la sécurité sociale”

Présidée par le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi, une séance de travail s’est tenue mercredi consacrée à la présentation du document d’orientation sur le projet “Plateforme nationale de la sécurité sociale” qui garantit au citoyen le droit à la couverture sociale et l’accès aux services sanitaires ainsi que les droits élémentaires des enfants, des personnes âgées et des handicapés.

Ce document d’orientation garantit le droit à un revenu minimum aux personnes âgées et aux handicapés et un revenu de base au profit des enfants afin de leur permettre l’accès à l’éducation, la santé et à la nutrition, outre un revenu minimum aux personnes en âge de travailler, ayant un empêchement pour cause de maladie, de chômage, de maternité ou d’handicap, a indiqué le ministère des affaires sociales dans un communiqué publié aujourd’hui.

Trabelsi a souligné la nécessité de préparer un projet de loi en collaboration avec toutes les parties concernées afin de le soumettre dans les meilleurs délais au conseil des ministres .

Les grandes lignes de la plateforme nationale de la sécurité sociale ont été présentées au cours de cette séance de travail.