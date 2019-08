Europa ligue : Helsinki tenu en échec à Riga 1-1

Le HJK Helsinki a été tenu en échec 1 à 1 en Lettonie par le Riga FC au 3e tour préliminaire aller de l’Europa ligue, mardi, alors que Strasbourg ira affronter les Slovaques de Trnava, jeudi, où aura lieu la grande majorité des matches. Le retour se déroulera les mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine.

Résultats du 3e tour préliminaire aller:

Mardi:

Ararat-Armenia (ARM) – FC Saburtalo (GEO) 1-2

Riga FC (LAT) – HJK Helsinki (FIN) 1-1

Sutjeska (MNE) – Linfield (NIR) 1-2

Mercredi:

Slovan Bratislava (SVK) – Dundalk (IRL)

Jeudi:

Spartak Trnava (SVK) – Strasbourg (FRA)

Ludogorets (BUL) – The New Saints (WAL)

Astana (KAZ) – La Valette (MLT)

Sheriff Tiraspol (MDA) – AIK (SWE)

Norrk?ping (SWE) – Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Torino (ITA) – Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Austria Vienne (AUT) – Apollon Limassol (CYP)

Feyenoord (NED) – Dinamo Tbilisi (GEO)

Br?ndby (DEN) – Braga (POR)

Molde (NOR) – Aris Thessalonique (GRE)

Steaua Bucarest (ROU) – Mlad? Boleslav (CZE)

Pyunik (ARM) – Wolverhampton (ENG)

Midtjylland (DEN) – Glasgow Rangers (SCO)

Mariupol (UKR) – AZ Alkmaar (NED)

AEK Larnaca (CYP) – La Gantoise (BEL)

Legia Varsovie (POL) – Atromitos (GRE)

Haugesund (NOR) – Bâle (SUI)

Rijeka (CRO) – Aberdeen (SCO)

Ventspils (LVA) – Vitoria Guimaraes (POR)

Vaduz (LIE) – Eintracht Francfort (GER)

Partizan Belgrade (SRB) – Malatyaspor (TUR)

Malm? (SWE) – Zrinjski (BIH)

CSKA Sofia (BUL) – Zorya Luhansk (UKR)

Neftçi (AZE) – Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Lucerne (SUI) – Espanyol Barcelone (ESP)

Universitatea Craiova (ROU) – AEK Athènes (GRE)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Suduva Mariampolé (LTU)

Sarajevo (BIH) – BATE Borisov (BLR)

Dudelange (LUX) – Nomme Kalju (EST)

Royal Antwerp (BEL) – Viktoria Plzen (CZE)

Thun (SUI) – Spartak Moscou (RUS)

Sparta Prague (CZE) – Trabzonspor (TUR).