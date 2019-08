Tunisie – Basket : Douar Hicher accueille Salah Mejri

Sous le slogan “bâtis ta réussite”, la salle de sport de la cité des jeunes de Daouar Hicher a abrité vendredi après-midi une manifestation sportive pour les jeunes, organisée par l’Agence américaine pour le développement international en Tunisie (Usaid), en partenariat avec la NBA, en présence de l’international tunisien Salah Mejri qui évolue au sein du club de Dallas Mavericks.

Au programme de la manifestation, qui a réuni 500 jeunes de Manouba, Jendouba et Sousse, des démonstrations de basket animées par l’ambassadeur du sport tunisien Salah Mejri, qui a partagé avec les jeunes les secrets de sa réussite et ses prouesses dans un but d’encouragement des jeunes talents de ces régions.

La manifestation est organisée par le programme “ensemble pour appuyer la jeunesse et soutenir les communautés locales”, selon Wissam Misaoui, directeur adjoint du programme mis en œuvre par l’Organisation internationale de la santé familiale avec le soutien de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, en partenariat avec la présidence du gouvernement dans 30 collectivités locales de 15 gouvernorats de la République, en coopération avec plus de 35 partenaires d’organisations internationales, nationales et d’associations locales.

“La manifestation de Douar Hicher vise à soutenir les jeunes et les associations actives dans le sport et les jeunes dans les régions et à créer de nouvelles opportunités pour les jeunes de la région et les jeunes des gouvernorats de Jendouba et de Sousse et les bénéficiaires du projet “Ma’an” (ensemble) ayant pour but de consolider les capacités des jeunes et des acteurs locaux pour réunir les ressources locales afin d’identifier et surmonter les facteurs de précarité économique et sociale ainsi que et les vulnérabilités de la collectivité locale “, a-t-il ajouté.

A cette occasion l’international tunisien Salah Mejri a déclaré à la presse qu’il prend part à de tels événements depuis quatre ans afin d’ouvrir une fenêtre d’espoir pour les jeunes et de contribuer à l’émergence de champions du futur en les inspirant de son expérience, lancée dans un quartier populaire et d’une situation de précarité qui l’a poussé à croire en son potentiel et surmonter tous les obstacles.