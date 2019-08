Tunisie – Aid Al Idha : Des points de vente de moutons à Ben Arous sud

Quatre (4) points de vente de moutons au kilo sont ouverts à Ben Arous à l’occasion de l’Aid Al-Adha; ils sont organisés et contrôlés, a affirmé Saber Hmida, sous-directeur à la direction régionale de commerce de Ben Arous.

Ils se trouvent respectivement à l’avenue Hédi Nouira (Radès), à l’avenue Borhène (Mourej 5), face à l’école primaire de Naassen et près de la délégation de Mhamdia.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) ont fixé le prix de vente des bêtes de sacrifice dont le poids est inférieur à 45 kg à 12 dt le kg (vivant) et à 11,5 dt le kg pour celles de plus de 45 kg.