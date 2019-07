Décès du président de la République : Le Roi de Jordanie à Tunis pour présenter ses condoléances

Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur a accueilli, lundi, au pavillon présidentiel à l’aéroport Tunis Carthage, le Roi Abdallah de Jordanie, en visite en Tunisie pour présenter ses condoléances suite au décès du président Béji Caïd Essebsi.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Ennaceur a exprimé sa considération au Roi de Jordanie pour s’être tenu aux côtés des tunisiens en ces circonstances douloureuses, affirmant la volonté de la Tunisie de raffermir ses relations avec le Royaume Hachémite dans tous les domaines et de renforcer la coordination bilatérale sur les questions d’intérêt commun.

Pour sa part, le Roi de Jordanie a rendu hommage au président Caïd Essebsi pour ses “prises de positions clairvoyantes envers les questions arabes, régionales et internationales”, mettant en exergue “la solidité des relations tuniso-jordaniennes et la disposition de la Jordanie à renforcer la coopération bilatérale dans l’intérêt commun des deux parties”.

Selon le communiqué, les deux parties ont mis en avant les hauts faits de feu Béji Caïd Essebsi et son rôle actif dans la réalisation du progrès de la Tunisie et de son invulnérabilité malgré les défis et les difficultés, outre sa défense des valeurs de justice et d’égalité et son souci de faire prévaloir la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde.