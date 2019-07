Cinq Africains dans le Top 101 des plus grands joueurs au monde

Cinq joueurs africains ayant fait vibrer le monde du football, que ce soit en club ou en sélection, figurent dans le Top 101 des plus grands footballeurs des 25 dernières années, selon le magazine mensuel anglais FourFourTwo.

Il s’agit de l’Egyptien Mohamed Salah (100e), du Libérien George Weah (99e), des Ivoiriens Yaya Touré (93e) et Didier Drogba (84e) ainsi que du Camerounais Samuel Eto’o (80e).

Le classement est dominé par l’international argentin Lionel Messi, qui devance le Portugais Cristiano Ronaldo et le Français Zinédine Zidane. Suivent les Brésiliens Ronaldo et Ronaldinho, le Français Thierry Henry et les Espagnols Xavi et Iniesta.

Pour la même source, Lionel Messi est l’athlète le plus naturellement doué que le football a enfanté. “Il normalise le surhumain, atteignant ainsi la perfection apparente avec un souffle insouciant du pied gauche”, écrit le site.

“Je suis désolé pour ceux qui veulent se disputer le trône de Messi, a déclaré son ancien coach à Barcelone, Pep Guardiola. C’est impossible, ce gamin est unique”.