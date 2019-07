Obsèques de Béji Caïd Essebsi : Chronologie

Des obsèques nationales imposantes ont été organisées en l’honneur de Béji Caïd Essebsi premier président élu démocratiquement en Tunisie et décédé le 25 juillet 2019, jour où les Tunisiens célèbrent la fête de la République.

Ci-après les moments forts des obsèques nationales de Béji Caïd Essebsi:

10H30: Les présidents et dirigeants des pays frères et amis ainsi que des délégations diplomatiques et des personnalités nationales et internationales commencent à affluer vers le Palais de Carthage pour participer aux obsèques nationales du président Béji Caïd Essebsi.

10H45 : le cercueil de Mohamed Béji Caïd Essebsi quitte la demeure présidentielle de Dar Essalem en direction de la Grande Salle du palais de Carthage dans une atmosphère de procession.

11H00: Démarrage des obsèques du président Béji Caïd Essebsi au palais de Carthage en présence des membres de sa famille, du président de la République par intérim Mohamed Ennaceur et du chef du gouvernement Youssef Chahed, en plus des dirigeants et chefs d’Etat et de représentants d’organisations internationales et régionales.

11H15 : discours d’éloge funèbre du président de la République par intérim Mohamed Ennaceur qui a passé en revue le long parcours militant de Béji Caïd Essebsi déplorant la disparition d’un ” ami et d’un compagnon de combat “.

11H25 : début des allocutions des présidents et dirigeants d’Etats Amis : le président algérien par intérim Abdelkader Bensalah, le président palestinien Mahmoud Abbas, le chef du gouvernement libyen d’union nationale Fayez al-Sarraj, le président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, le président de Malte George Vella, le Roi d’Espagne Felipe VI et le président français Emmanuel Macron.

12H35 : Le convoi funéraire du président Béji Caïd Essebsi quitte le palais présidentiel de Carthage en direction du cimetière du Jellaz.

Les citoyens, hommes, femmes et enfants se positionnent tout au long des 20km séparant le palais de Carthage du cimetière du Jellaz

14H40 : Le cortège funèbre du président Béji Caïd Essebsi arrive au cimetière du Jellaz pour la mise en terre de sa dépouille.

15H00 : Prière funéraire au mausolée de Sidi Belhassen.

15H10 : Béji Caïd Essebsi enterré dans le carré de la famille Caïd Essebsi au cimetière du Jellaz.