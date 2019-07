Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, jeudi, le report des différentes activités sportives et de jeunesse programmées, et ce suite au décès, ce matin, du président de la République, Béja Caïd Essebsi.

Le ministère a adressé, dans un communiqué, ses condoléances les plus sincères au peuple tunisien et à la famille du président, demandant à Dieu de lui accorder sa miséricorde et son pardon.