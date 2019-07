Décès de Caïd Essebsi : La Jordanie, le Liban, la Palestine et l’Algérie décrètent un deuil de trois jours

A la suite du décès du président de la République Béji Caïd Essebsi, la Jordanie, le Liban et la Palestine ont décrété un deuil de trois jours. Les drapeaux dans l’ensemble des institutions et administrations officielles seront mis en berne durant toute cette période.

Le vice-premier ministre et ministre d’Etat pour les affaires de la Primature jordanien Rajai Muasher a annoncé, selon une dépêche de l’agence de presse jordanienne Petra, la mise en berne des drapeaux dans le royaume hachémite de Jordanie durant les trois jours de deuil décrété à la suite du décès du président de la République tunisienne Béji Caïd Essebsi.

Au Liban, le président du Conseil des ministres Saad Hariri a décrété un deuil de trois jours, au cours desquels les drapeaux seront mis en berne sur les institutions et administrations officielles et sur l’ensemble des municipalités et ce à partir d’ajourd’hui jusqu’à samedi. Il sera également procédé au changement de la programmation dans les chaines de radios et de télévision à la suite du décès de Caïd Essebsi, rapporte l’agence nationale de l’information du Liban.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a pour sa part annoncé, au début d’une réunion au siège de la présidence palestinienne à Ramallah, qu’il se déplacera à Tunis pour assister aux funérailles de Béji Caïd Essebsi.

Il a, par la même occasion, décrété le deuil pendant trois jours, lit-on dans un communiqué de l’agence de presse palestinienne Wafa.

” la nation arabe et musulmane dans son ensemble, ainsi que la Palestine et la Tunisie ont perdu aujourd’hui un dirigeant et un militant, un frère et un ami, le président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, successeur du grand leader Habib Bourguiba, un pionnier du pragmatisme politique dans notre histoire contemporaine”, a regretté Abbes.

Il a présenté ses condoléances au peuple tunisien et à la famille du défunt, lit-on de même source.

De son côté, le président algérien Abdelkader Bensalah a décrété un deuil de trois jours à compter de jeudi, suite au décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, rapporte l’agence de presse algérienne (APS), citant un communiqué de la Présidence de la République algérienne. “En cette douloureuse circonstance, le chef de l’Etat a ordonné la mise en berne du drapeau national sur tous les bâtiments officiels et départements gouvernementaux départements ministériels durant cette période”, lit-on de même source.