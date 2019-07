Tunisie : Nidhal Saadi sensibilise les jeunes à la protection de l’environnement

View this post on Instagram

Aujourd’hui, pas loin du théâtre où je joue , il y avait ce bel arbre collé à ce beau palmier et beaucoup d’ordures devant . J’avais du temps et du stress à tuer alors j’ai décidé de faire moi aussi ma « mini participation » écologique et j’ai tout nettoyé . Je sais qu’il y a beaucoup de jeunes qui me suivent , alors je vous propose un challenge . Ceux qui m’enverront la photo d’un endroit avant et après nettoyage , auront 2 places gratuites pour mon spectacle et passeront la journée avec moi quand je viendrai jouer dans leur ville