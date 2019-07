Tunisie : Publication par l’ISIE des résultats définitifs des municipales partielles du Bardo

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a publié les résultats définitifs des municipales partielles de la commune du Bardo.

Listes partisanes

Ennahdha: 8 sièges avec 1429 voix et un taux de 26,96 pc

Al Badil Attounsi : 4 sièges, 658 voix et un taux de 12,41 pc

Afek Tounès: 4 sièges, 635 voix et un taux de 11,98 pc

Tahya Tounès: 3 sièges, 591 voix et 11,15 pc

Courant démocrate: 2 sièges, 423 voix et un taux de 7,98 pc

Béni Watani: 2 sièges, 314 voix et un taux de 5,92 pc

Listes indépendantes

Bardo d’abord: 3 sièges, 501 voix et un taux de 9,45 pc

Kolna Bardo: 2 sièges, 341 voix et un taux de 6,43 pc

La jeunesse du Bardo: 1 siège, 277 voix et un taux de 4,28 pc

Fidèles au Bardo: 1 siège, 182 voix avec un taux de 3,43 pc

A noter que le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription du Bardo s’élève à 44901 et que seulement 5462 ont voté.

Le Conseil de l’ISIE a rejeté deux listes du mouvement Nidaa Tounès l’une représentant le clan Sofien Toubel et l’autre appartenant au clan Hafedh Caid Essebsi pour absence de la qualité de représentant légal. Une décision qui a été ensuite entérinée par la Justice administrative.