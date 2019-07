Beja : Intoxication de 226 personnes lors d’un banquet de mariage à Nefza

Le bilan des intoxications lors d’un banquet de mariage dans la région de Bougarnouna à Ouchtata dans la délégation de Nafza a atteint 226 personnes mardi après-midi lors, apprend la correspondante de l’agence TAP de source sanitaire.

Le directeur régional de la santé à Beja, Khemaies Kaabi a imputé probablement l’intoxication aux mauvaises conditions de conservation du diner, notamment le “tajine”, dans des températures élevées, selon les premiers éléments d’enquête.

Les personnes intoxiquées ont été admises à l’hôpital local de Nefza lundi et mardi.

Des échantillons des divers composants des dîners, des échantillons d’eau de la fontaine “Ein Jaraya” dont s’approvisionnent les habitants et des échantillons d’eau fourni par les associations des eaux de la région ont été prélevés pour les tests de laboratoire nécessaires pour déterminer plus précisément les causes de l’intoxication.

Selon le directeur régional de la santé, toutes les personnes intoxiquées ont reçus les soins nécessaires et ont quitté l’hôpital local de Nefza et l’hôpital régional de Beja.