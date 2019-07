Tunisie : Mouvement de protestation pour revendiquer la libération de 3 enseignants universitaires et de 14 étudiants (IJABA)

Des enseignants universitaires et des chercheurs affiliés à l’Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (IJABA) ont observé, jeudi, un mouvement de protestation devant le siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ce mouvement intervient pour protester contre l’arrestation de certains de leurs collègues ainsi qu’un groupe d’étudiants, sur fond de revendications syndicales, selon Najmeddine Jouida, secrétaire général de IJABA.

Dans une déclaration à la TAP, Jouida a indiqué que les manifestants revendiquent la libération de trois enseignants universitaires et de 14 étudiants, arrêtés suite à leurs activités syndicales.

Il a condamné l’intervention sécuritaire au sein même du campus universitaire, sur fond d’évènements ayant perturbé la tenue des examens à la date du 13 juillet dernier à la faculté de sciences de Monastir.

Les universitaires réclament également l’abrogation des mesures de passage exceptionnelles, l’évaluation universitaire et la stratégie de réforme au niveau du système des congés qui ont été mises en place par le ministère de l’Enseignement supérieur, sans l’accord de IJABA, ainsi que l’application de l’accord signé le 7 juin dernier entre IJABA et le ministère de tutelle, stipulant, en particulier, la révision de l’échelle d’avancement et ses répercutions financières, ainsi que l’implication de l’organisation aux stratégies de réforme universitaires.

A noter que plus de 2100 enseignants universitaires affiliés à IJABA observent une grève administrative ce qui a bloqué la tenue des examens, en plus des mouvements de protestation organisés depuis mars 2019 pour des revendications syndicales provoquant une perturbation du calendrier des examens dans nombre d’institutions universitaires.