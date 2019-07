Ligue des Champions (qualifications) : l’Etoile rouge de Belgrade qualifié pour le deuxième tour

L’Etoile rouge de Belgrade s’est qualifiée au deuxième tour des qualifications pour la phase de poules de la Ligue des Champions en battant mardi soir le club Lituanien FK Suduva 2-0.

Les Serbes, qui avaient concédé un match nul 0-0 au match aller en Lituanie, ont vite creusé l’écart grâce à deux buts de Richmond Boakye (4e)

et Marko Marin (29e), avant de finir le match à dix à la suite de l’expulsion sur carton rouge de Marko Gobeljic (60e).

Ils affronteront le club finlandais du HJK Helsinki au deuxième tour des qualifications.Il restera encore dix matches retour à disputer mercredi, dont celui du Celtic Glasgow contre le FK Sarajevo, pour connaître le programme définitif du 2e tour.

Les matches aller du 2e tour de qualification auront lieu les 23 et 24 juillet, et les matches retour les 30 et 31 juillet.

Avant d’accéder à la lucrative et prestigieuse phase de groupes de la C1, les qualifiés devront encore passer un troisième tour de qualification puis les barrages.

Résultats des matches retour du 1er tour de qualification pour la Ligue des

Champions du mardi 16 juillet:

Skendija 79 (MKD) – Kalju N?mme (EST) 1 – 0 1 – 2

Equipe qualifiée: Kalju N?mme (EST)

FC Saburtalo (GEO) – FC Sheriff (MDA) 3 – 0 1 – 3

Equipe qualifiée: FC Saburtalo (GEO)

La Valette (MLT) – Dudelange (LUX) 2 – 2 1 – 1

Equipe qualifiée: La Valette (MLT)

HB T?rshavn (FRO) – HJK Helsinki (FIN) 0 – 3 2 – 2

Equipe qualifiée: HJK Helsinki (FIN)

Etoile rouge de Belgrade (SRB) – Suduva Mariampolé (LTU) 0 – 0 2 – 1

Equipe qualifiée: Etoile rouge de Belgrade (SRB)

Feronikeli (KOS) – The New Saints (WAL) 2 – 2 0 – 1

Equipe qualifiée: The New Saints (WAL)

Le programme du 2e tour de qualification:

Astana (KAZ) ou Cluj (ROM) – Maccabi Tel-Aviv (ISR)

BATE Borisov (BLR) ou Piast Gliwice (POL) – Linfield (NIR) ou Rosenborg (NOR)

New Saints (WAL) – Copenhague (DEN)

Ferencvaros (HUN) ou Ludogorets (BUL) – Valletta FC (MLT)

Dundalk (IRL) ou Riga (LAT) – FK Partizani (ALB) ou Qarabag (AZE)

FC Saburtalo (GEO) – GNK Dinamo (CRO)

Celtic FC (SCO) ou FK Sarajevo (BIH) – Nomme Kalju (EST)

Etoile Rouge Belgrade (SRB) – HJK Helsinki (FIN)

Slovan Bratislava (SVK) ou Sutjeska (MNE) – APOEL Nicosie (CYP)

Valur Reykjavik (ISL) ou Maribor (SVN) – Ararat-Armenia (ARM) ou AIK (SWE)

FC Viktoria Plzen (CZE) – Olympiakos (GRE)

PSV Eindhoven (NED) – FC Bâle (SUI).