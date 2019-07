Tunisie : Séminaire national sur les retraités

Abdelkarim Jrad, secrétaire général adjoint chargé de la couverture sociale, de la santé et de la sécurité au travail à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a exprimé, mardi, les réserves de la Centrale syndicale quant à l’organisation d’un séminaire national sur les séniors et les retraités “sans une association effective de l’UGTT”.

“Dans une déclaration à la TAP faite en marge d’un séminaire national organisé, mardi à Gammarth, sur le thème “Séniors et retraités: Compétences et expériences au service de la nation”, Jrad a indiqué que la participation de l’UGTT à ce séminaire s’est faite, sur une invitation reçue par fax de la part du gouvernement, “sans que nous soyons informés du programme du séminaire, ni de son contenu, d’autant plus que l’UGTT n’a pas été appelée à présenter des interventions, à l’instar des autres participants”.

Il a estimé que l’organisation de ce séminaire portant sur les retraités s’inscrit dans le cadre de ce qu’il a qualifié de “campagne électorale prématurée, à la même mesure que les dialogues précédents sur le transports et la santé”.

“Est-ce seulement aujourd’hui, que le gouvernement a découvert que les retraités constituent une richesse nationale et qu’on devrait bénéficier de leur expérience, alors que l’année précédente a connu le départ d’environ 5 mille agents, la plupart des cadres supérieurs, en vertu d’une loi instaurant le départ volontaire, outre la loi sur la retraite anticipée, ratifiée dans l’objectif d’alléger la masse salariale de la fonction publique”, s’est-il interrogé.

Le responsable syndical a ajouté qu'”il serait déraisonnable aujourd’hui de parler d’une plus grande intégration des retraités dans la vie économique en élaborant une loi qui permet de percevoir un salaire en plus de la pension de retraite”, a-t-il déclaré, ajoutant que “l’impact d’une telle mesure sur l’emploi des jeunes sera négatif”.

A noter que le Chef du Gouvernement Youssef Chahed avait déclaré, mardi, en marge des travaux du séminaire, que le gouvernement convoquera prochainement un conseil ministériel afin d’adopter de nouvelles mesures en faveur des retraités, dans l’objectif de tirer profit de leur expertise dans plusieurs domaines, et dans l’encadrement des jeunes, outre le lancement d’un Conseil des sages visant à associer cette catégorie à la prise de décision et l’élaboration de programmes d’intégration économique, sociale et culturelle au profit de cette catégorie.