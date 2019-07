« Forum Bledi », le 1er Salon virtuel des services administratifs dédié aux TRE

L’Office des Tunisiens à l’étranger a organisé, en partenariat avec Tayara, le premier Salon virtuel des services administratifs au profit des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE), « Forum Bledi », et qui s’est déroulé, les 3 et 4 juillet à Tunis.

Le Salon a connu la participation de plusieurs tunisiens résidant dans divers pays comme l’Algérie, la Libye, les Emirats Arabes Unis, le Maroc, la Qatar, le Sultanat d’Oman, le Koweït, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Mali, Djibouti, la France, la Belgique, la Suisse, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d’Amérique et le Canada.

Une expérience digitale unique

Face à l’enjeu de la transition digitale et dans un souci permanent d’optimiser les dispositifs de communication et répondre adéquatement aux besoins et attentes de la diaspora, l’Office des Tunisiens à l’Etranger offre aux visiteurs à travers ce salon virtuel une expérience digitale semblable à celle d’une exposition physique d’un salon tout en restant chez eux et avec un simple enregistrement gratuit sur www.forumbledi.com.

« Forum Bledi » a rassemblé un large éventail de services publics tunisiens qui peuvent être accessibles de n’importe où dans le monde et toucher ainsi les Tunisiens résidents à l’étranger en quête d’informations ou d’un service administratif.

Plusieurs institutions administratives et bancaires ont participé à la première édition du« Forum Bledi ». Il s’agit du Ministère de l’Intérieur, la Douane Tunisienne, la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN), Tunisair, la CNSS, la CNAM, la CNRPS, la Poste Tunisienne, la BH Bank, la Conservation de la propriété Foncière CPF, l’ONTT, l’APII, l’APIA, l’OFII et Immo Expert by Tayara (le site professionnel N°1 dédié à l’immobilier neuf en Tunisie).

A l’inauguration du Forum Bledi, Mohamed Ahmed El Guebsi, conseiller du ministre des Affaires sociales, a souligné que l’organisation de ce salon est une première en Tunisie dont l’objectif est d’améliorer les prestations fournies aux TRE et d’adopter de nouveaux outils digitaux de communication à l’ère du numérique.

À propos d’ImmoExpert

www.immoexpert.tn, est le site No 1 de l’immobilier neuf en Tunisie et « vertical » professionnel de la première place de marché en ligne en Tunisie Tayara.tn, offrant une plateforme et des services web pour accompagner les acheteurs des biens immobiliers d’un côté et permettant aux Sociétés de Promotion Immobilière (SPI) d’atteindre ces acheteurs potentiels de manière efficace, de l’autre côté.

À propos d’Adevinta

Adevinta est le nouveau groupe dédié aux activités d’annonces en ligne hors Scandinavie du groupe de médias norvégien Schibsted. Elle abritera les marketplaces présentes dans 16 pays d’Europe, d’Amérique latine et d’Afrique du nord dont Leboncoin, le site espagnol InfoJobs, italien Subito, tunisiens Tayara, ImmoExpert et Talents, ou encore mexicain Segundamano. Les plateformes d’Adevinta – qui devrait être introduite à la Bourse d’Oslo à compter du 10 avril- cumulent près de 1,5 milliard de visites mensuelles en moyenne.