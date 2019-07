Tunisie : FTDES se dit solidaire avec les sit-inneurs “harimna” à Sidi Bouzid

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a exprimé sa solidarité avec un nombre de participants au sit-in “harimna” dans le gouvernorat de Sidi Bouzid avant leur comparution, demain jeudi, devant le tribunal de première instance de la région pour faire opposition à leur condamnation à un an par contumace .

Dans un communiqué publié mercredi, le FTDES a précisé que 6 activistes à savoir Abdelhalim Hamdi, Mahdi Badraoui, Nabil Guesmi, Mohamed Zarai, Zied Amari et Nizar Guesmi, accusés d’avoir participé à un sit-in en 2017, comparaîtront demain jeudi devant le tribunal (affaire numéro 886/2019), rappelant que ce mouvement de protestation à caractère pacifique, avait abouti à un accord pour la régularisation de la situation des protestataires.

Selon ce communiqué, le FTDES avait critiqué ce qu’il a qualifié “d’atermoiement et négligence du gouvernement qui a failli à ses engagements vis à vis des réclamations légitimes des protestataires”.

Dans ce cadre le FTDES a rappelé qu’il soutient toutes les formes de protestations civiles et pacifiques et défend les droits sociaux et économiques et ceux relatifs au développement, à l’environnement et aux libertés, soulignant que le forum se place toujours du coté des catégories démunies et des régions défavorisées pour la consécration du droit à la dignité, à l’emploi, à la santé et à l’éducation.