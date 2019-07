Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 07 juillet 2019

Le temps sera aujourd’hui partiellement voilé sur l’ensemble du pays, les nuages devenant progressivement abondants l’après-midi sur les hauteurs ouest avec cellules orageuses locales et accompagnées de quelques pluies.

Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant au secteur Nord sur le nord l’après-midi et se renforçant relativement près des côtes nord. Mer peu agitée à agitée sur le nord.

Températures demeurant élevées et les maximales varieront entre 35 et 40°C sur les régions côtières, entre 40 et 45°C à l’intérieur du pays et atteignant 47°C sur le sud-ouest avec coups de sirocco.