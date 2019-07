Raoued : Prolifération de grillons… la municipalité se mobilise

Les habitants de la délégation de Raoued (gouvernorat de l’Ariana) se plaignent de l’”invasion de grillons”, notamment, près des cours d’eau, des zones marécageuses et des canaux d’évacuation des eaux usées.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le maire de Raoued, Adnane Bouassida, souligne que la municipalité a pris les mesures nécessaires pour réduire ce phénomène et lutter, en même temps, contre les moustiques, à travers les insecticides et les moyens de lutte biologique. L’accent sera mis sur les zones les plus touchées, notamment, Canal El Khalij, la petite Ariana, Jaafar, Sidi Amor, Yamama, El Ghazela et Ennkhilet. Le maire appelle les habitants à préserver la propreté du milieu et à éviter de sortir les ordures ménagères, en dehors des horaires fixés.

Dans un récent communiqué, le ministère des affaires locales et de l’environnement affirme que ce fléau apparu, surtout, à Kairouan, la Marsa, Soukra et Oued Ellil, est un phénomène naturel lié à certains facteurs climatiques (pluie accompagnée de hausse exceptionnelle des températures). Il précise que ces insectes ne sont pas vecteurs de maladie et ne constituent pas de menace pour les grandes cultures. Les municipalités concernées mèneront des campagnes d’épandage d’insecticides dans les zones limitrophes, assure-t-il.