CAN 2019 (8emes de finale, préparation) Tunisie : Wahbi Khazri rejoint le groupe à l’entrainement

L’équipe nationale tunisienne de football a poursuivi samedi sa préparation pour son match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Egypte 2019) face au Ghana, lundi soir au stade Ismailia à partir de 20h00, heure de Tunis, .

La séance d’entraînement s’est déroulée “en présence de Wahbi Khazri, de retour sur le terrain après avoir observé deux jours de repos suite à des douleurs ressenties à la cuisse lors du match face à la Mauritanie.

Avant la séance d’entrainement, l’équipe et le staff technique se sont rendus au stade d’Ismailia qui avait abrité deux matches du Ghana leader du groupe F lors de la phase de poules, pour prendre connaissance du terrain.

Ce stade a une capacité de 18 000 spectateurs et est doté d’un terrain en gazon naturel. C’est un des plus vieux stades égyptien construit en 1939. Il accuilel mes matches de l”équipe d’Al Ismaili en championnat local. Il a abrité des matches de la CAN 2006 et du mondial juniors en 2009. Il a été renové pour la CAN 2019. Ce stade a accueilli les matches de la poule F (Ghana, Cameroun, Bénin et Guinée Bissau), et abritera un seul match des huitièmes de finale entre la Tunisie et le Ghana, lundi à 20h00.

les Aigles de Carthage effectueront dimanche une ultime séance d’entrainement officielle ouverte aux médias pendant 15 minutes.

Le sélectionneur national Alain Giresse tiendra une conférence de presse dimanche à 12h00 (heure locale) a la salle des conférences du stade Ismailia suivie à 13h00 (hl) de la conference de presse de l’entraineur du Ghana, James Kwesi Appiah.