Tunisie : L’inscription pour la présidentielle prend fin ce jeudi à minuit

Le délai d’inscription sur les listes des électeurs pour la présidentielle 2019 prend fin ce jeudi, à minuit. Ce délai concerne uniquement les personnes inscrites entre le 15 juin et le 4 juillet, a annoncé Farouk Bouasker, vice-président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) dans une déclaration à l’agence TAP.

Près d’un million 490 mille nouveaux électeurs ont été inscrits depuis l’ouverture des inscriptions le 10 avril dernier, selon Bouasker qui précise qu’environ 210 mille opérations d’actualisation et 38 mille inscrits parmi la communauté tunisienne à l’étranger ont été enregistrés.

Et d’ajouter que toutes les données et détails actualisés sur l’inscription des électeurs pour les législatives et la présidentielle seront présentés lors de la rencontre organisée, vendredi, par l’ISIE avec les partis politiques sur les préparatifs pour la période des candidatures.

Selon lui, les recours déposés auprès de l’ISIE contre les listes des électeurs pour les législatives s’élèvent à 55. Ils ont été examinés par le conseil de l’instance électorale les 29, 30 juin et le 1er juillet. Les 2 et 3 juillet, les personnes qui ont déposé des demandes ont été informées de l’issue de leurs recours. Ceux qui s’opposent aux décisions de l’ISIE peuvent déposer des recours devant le tribunal de première instance de compétence territoriale dans un délai de trois jours à partir de la date de notification des décisions.

Quant aux Tunisiens installés à l’étranger, ils sont appelés à déposer leurs recours au Tribunal de première instance de Tunis 1.

Il est possible de faire ensuite appel des décisions devant les cours d’appel de compétence territoriale.

Selon Bouasker, l’ISIE va établir la liste définitive des électeurs dans un délai ne dépassant pas le 19 juillet courant, après le prononcé des jugements définitifs du pouvoir judiciaire concernant le contentieux relatif aux listes des électeurs pour les législatives.

Une fois les inscriptions sur les listes électorales pour la présidentielle sont closes, a indiqué le vice-président de l’ISIE, les listes des électeurs seront affichées les 12, 13 et 14 juillet aux sièges des instances régionales de l’ISIE, dans les municipalités et les missions consulaires et diplomatiques à l’étranger. Elles seront aussi publiées sur le site électronique de l’instance.

Les 15, 16 et 17 juillet seront consacrés à la réception des recours contre les listes des électeurs pour la présidentielle dans les instances régionales.

Le conseil procèdera ensuite à l’examen de ces recours pendant trois jours, après la date butoir pour la réception des recours. Les concernés seront informés des décisions dans un délai de 48 heures.

Les décisions du conseil peuvent faire l’objet d’un recours devant la justice en première instance et en appel. La liste définitive des électeurs concernés par l’élection présidentielle doit être établie au plus tard le 15 août prochain, à l’expiration du délai de recours.