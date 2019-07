Sousse : Perturbation et coupure dans l’approvisionnement en eau potable à Hergla

Une perturbation et une coupure dans l’approvisionnement en eau potable, ont été enregistrées dans la ville de Hergla et ses banlieues (gouvernorat de Sousse), suite à une panne survenue au courant de la nuit entre mercredi et jeudi (3 et 4 juillet), au niveau du canal principal d’adduction de l’eau (diamètre 400 mm), a annoncé jeudi, dans un communiqué, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

La SONEDE annonce que la reprise de l’approvisionnement en eau potable, sera graduelle au cours de la nuit du jeudi .