CAN-2019 / Mali : le sélectionneur Magassouba satisfait des résultats du premier tour

Le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, s’est félicité de la prestation de son équipe lors du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2019) en Egypte qui a permis “Aigles” de se qualifier avec brio aux 8es de finale devant la Tunisie, la Mauritanie et l’Angola, dans le groupe E.

Le Mali affrontera la Côte d’Ivoire lundi à Suez en 8es avec l’espoir de continuer l’aventure et aller le plus loin possible dans cette 32e édition de la CAN.

Le sélectionneur Magassouba a retenu du parcours des “Aigles”, la “qualité” affichée par ses joueurs et même les habituels remplaçants, lors du dernier match du groupe gagné face aux Palancas Negras d’Angola (1-0).

“Au début du tournoi, nous voulions effectuer une bonne entame et prendre les matchs un par un, tout en restant prudents dans la surface.

Notre bon début nous a permis d’espérer entrevoir les choses du bon côté, sans mettre de pression inutile sur les joueurs”, a expliqué le coach.

Magassouba a tenu à féliciter ses joueurs pour la qualification et leur prestation durant les trois premiers matchs, tout en espérant qu’ils restent lucides et toujours concentrés pour le 8e qui va les opposer à une des meilleures sélections africaines avec son armada de joueurs évoluant dans les grands clubs en Europe.