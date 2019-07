Tunisie : Mise en échec d’opértions de contrebande d’une valeur de 5,6 MD en l’espace d’une semaine

Une bonne quantité de marchandises d’une valeur totale de 5,6 MD a été saisie durant la période allant du 20 au 26 juin 2019, par les services de la garde douanière, selon les données de la direction générale de la Douane.

D’après les mêmes données statistiques, les services douaniers ont effectué 551 patrouilles permettant de relever 139 rapports ayant touché les plus importantes opérations de saisie d’un montant de 226 mille euros, avec 96440 paquets de cigarettes et plus de 10 mille litres de carburants en plus de 9400 pièces de prêt-à-porter, 14 mille boîtes de médicaments et 51 moyens de transport.

D’après la Douane tunisienne, une unité maritime transportant 7 tonnes de thon rouge a été saisie. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pêche anarchique.

A Médenine, la garde douanière a saisi 20 perroquets d’une race rare d’une valeur de 80 mille dinars dissimulés à l’intérieur d’une voiture appartenant à un citoyen tunisien en provenance de Libye.

A Kasserine également, des équipements électroménagers en contrebande (télévisions, climatiseurs, réfrigérateurs) d’une valeur de 100 mille dinars, ont été saisis par la garde douanière de la région.