Entretien entre Fadhel Mahfoudh et la directrice du bureau régional d’Amnesty international pour la zone MENA

Le ministre chargé de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme, Fadhel Mahfoudh, s’est entretenu, mardi après-midi, avec Heba Morayef, directrice du bureau régional de l’organisation Amnesty international pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

L’entretien a porté sur la coopération commune et les moyens de la renforcer à l’avenir, notamment dans les domaines liés à l’appui du dispositif national des droits de l’Homme, son institutionnalisation et les moyens de l’adapter aux dispositions constitutionnelles et aux normes et conventions internationales, d’après un communiqué du ministère.

Heba Morayef s’est, à cette occasion, félicitée du “haut niveau du travail participatif entre les autorités tunisiennes et les forces de la société civile tunisienne et internationale dans la perspective de consolider les acquis et les garanties dans le domaine des droits de l’Homme”.