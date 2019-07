CAN-2019 / Groupe F (3e journée) : le Mali et la Tunisie en huitièmes de finale

Le Mali et la Tunisie se sont qualifiés aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique de football (CAN-2019), à l’issue des matchs de la 3e et dernière journée du groupe E disputés mardi à Ismaïlia et Suez (Egypte).

Le Mali s’est imposé devant l’Angola (1-0 grâce à un but de Amadou Haidara (37) et la Tunisie a fait match nul avec la Mauritanie (0-0).

A l’issue des matchs de la 3e et dernière journée, le Mali termine le premier tour en tête du tableau avec deux victoires et un nul (7 pts), devant la Tunisie, auteur de trois nuls (3 pts), tous les deux décrochant leurs billets pour le prochain tour. La troisième place est occupée par la Mauritanie et l’Angola (2 pts chacun).

La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 se déroule du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés en huitièmes de finale.

En huitièmes de finale, prévu lundi 8 juillet, la Tunisie affrontera le Ghana à Ismaïlia et le Mali rencontrera la Côte d’ivoire à Suez.