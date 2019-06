Tunisie : On ne peut pas parler de justice sociale sans une justice fiscale (Noureddine Taboubi)

Le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a déclaré, samedi à Hammamet, qu’on ne peut pas parler de justice sociale sans une justice fiscale”, appelant certains politiciens à cesser de ternir l’image de l’administration tunisienne en l’accusant de corruption, malgré le rôle national dont elle s’acquitte depuis l’indépendance”.

Dans une déclaration à la TAP faite en marge de l’ouverture, samedi, de la Conférence ordinaire de la Fédération générale de la planification et de la finance relevant de l’UGTT, Taboubi a indiqué que les critiques dont l’administration tunisienne fait l’objet, n’auront pour effet que de raffermir l’attachement de ses différentes composants aux valeurs du travail et de la persévérance”.

Evoquant le dossier de la Régie Nationale du Tabac et des Allumettes (RNTA), relevant du ministère des Finances, Taboubi a précisé que “l’UGTT a la conviction qu’on souhaite céder la RNTA sous de faux-semblants de patriotisme”. Il s’agit, a-t-il dit, de “traiter ce dossier ainsi que les dossiers analogues des autres institutions publiques, avec sagesse et pondération en faisant prévaloir le dialogue dans le but d’entrevoir des solutions à même de sauvegarder le secteur public et de promouvoir la qualité de ses services”.

Il a estimé que le traitement du dossier des institutions publiques demeure loin des attentes, notamment en ce qui concerne la continuité du processus de la réforme du secteur public et sa restructuration au niveau économique et social.

Taboubi a indiqué que l’Union s’apprête à parachever le troisième round des négociations de la fonction publique au début du mois de juillet 2019 ainsi que la mise en œuvre des conventions signées.

Taboubi a annoncé que l’UGTT tiendra, le 8 juillet prochain, un rassemblement syndical dans l’objectif d’inciter à la mise en œuvre des accords relatifs au secteur public, dont principalement celui des affaires religieuses qui “souffre d’une situation déplorable”. Ce rassemblement, a-t-il ajouté sera, également, l’occasion de réitérer l’attachement de l’UGTT à organiser les élections dans les délais impartis”.

Le dirigeant syndical a, en outre, appelé les syndicalistes et tous les citoyens à faire preuve de vigilance face au terrorisme qui menace le pays, conviant certains pays étrangers à se souscrire aussi bien en actes qu’en paroles aux valeurs des droits de l’Homme, et de cesser de faire pression sur la Tunisie pour qu’elle accepte le retour des Tunisiens qui ont rejoint des groupes armés en Irak et en Syrie, tout en refusant ce retour à leurs concitoyens”.