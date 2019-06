Tunisie : La HAICA inflige une amende de 50 mille dinars à El Hiwar Ettounsi

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a infligé une amende financière d’un montant de 50 mille dinars à la chaine de télévision privée El Hiwar Ettounsi.

Le Conseil de la HAICA a également décidé d’empêcher la chaine en question de rediffuser d’une partie de l’émission ” Fekret Sami El Fehri” (Une idée de Sami Fehri” en date du 30 mars 2019 et son retrait du site électronique officielle et de toutes les pages de la chaine sur les réseaux sociaux.

Selon la HAICA, l’émission porte atteinte à la dignité humaine et à la vie privée. L’instance déplore l’utilisation de ce média dans des règlements de compte, ce qui constitue, constate l’instance de régulation, une violation des dispositions de l’article 5 du décret-loi 116 relatif à la liberté de l’audiovisuel et des articles 14 et 24 du cahier des charges relatif aux licences de création et d’exploitation des chaines de télévision privées.

Le Conseil de la HAICA a pris sa décision après avoir pris connaissance du rapport de l’unité d’observation qui constate que dans l’émission en question, le présentateur a posé une série de questions désobligeantes au chanteur Aymen Lassig sur sa relation avec une jeune actrice tunisienne.