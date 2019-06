Tunisie – Météo : Baisse relative des températures mardi 25 juin, sur les régions Est

Une baisse relative des températures est attendue mardi 25 juin 2019, sur les régions Est, mais les températures persisteront élevées à l’intérieur du pays, a annoncé dimanche, l’Institut National de la Météorologie.

L’INM rappelle que les températures persistent élevées durant cette journée du Dimanche 23 Juin et pour demain Lundi 24 Juin 2019 notamment, dans les régions du sud et à l’intérieur du pays, accompagnées d’un vent de Sirocco.

Les températures dépasseront les normales du mois de Juin sur une bonne partie du territoire tunisien et avec des écarts compris entre 6 et 10°C et s’échelleront ainsi entre 32 et 37°C sur les régions côtières nord et centre, entre 39 et 45°C sur le reste du pays et pourront atteindre un maximum de 47°C sur le sud-ouest.