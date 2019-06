Tunisie : Béji Caïd Essebsi est en bonne santé (Firas Guefrech)

Le Président de la République, Béji Caïd Essebsi, a quitté l’hôpital militaire de Tunis en bonne santé, a déclaré, samedi, à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Firas Guefrech, premier conseiller chargé de l’information et de la communication auprès de la Présidence de la République.

Le chef de l’Etat présidera en début de semaine la cérémonie de célébration du 63e anniversaire de l’Armée nationale, a-t-il ajouté dans un post sur sa page facebook.

Le président Caïd Essebsi poursuivra ses activités et ses entretiens officiels et non officiels, notamment ceux prévus avec des acteurs politiques et des constitutionnalistes au sujet de les amendements de la loi électorale adoptés mardi dernier, a-t-il précisé.

Dans un post publié vendredi, Firas Guefrech a écrit que le président de la République s’était rendu vendredi soir à l’hôpital militaire de Tunis pour des contrôles après avoir subi un léger malaise.