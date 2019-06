Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 21 juin 2019

Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur le nord et le centre avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées.

Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant relativement l’après-midi près des côtes et s’orientant de secteur nord sur l’extrême nord.

Mer peu agitée à agitée et les températures seront en hausse, les maximales seront comprises entre 33 et 38 degrés sur les régions côtières et entre 39 et 44 degrés à l’intérieur du pays et atteignant 46 degrés sur le sud ouest avec coups de sirocco.