Tunisie – Enseignement supérieur : L’inconséquence d’IJABA!

Le coordinateur général de l’union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (IJABA), Najmeddine Jouida, a indiqué vendredi, que les mesures exceptionnelles relatives à l’évaluation et au passage des étudiants dans le système LMD, décidées récemment par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique portent atteinte à la valeur et la crédibilité des diplômes scientifiques, ajoutant qu’il sera poursuivi judiciairement.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du syndicat national des journalistes Tunisiens (SNJT), Jouida a indiqué que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Slim Khalbous a décidé, suite au conseil des universités tenu hier jeudi, que les matières mêmes fondamentales qui n’ont pas fait l’objet d’examens ne seront pas prises en compte, ajoutant que le calcul de la moyenne sera effectué en se basant sur les autres matières.

Les enseignants et étudiants feront face à cette mesure de “passage automatique déguisé”, qui est illégale a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le coordinateur général adjoint de IJABA, Zied Ben Amor, a souligné que ces mesures sont considérées comme une “falsification des diplômes scientifiques” et porteront préjudice à l’étudiant et à son parcours universitaire notamment au niveau des inscriptions dans les universités étrangères.

Ben Amor a souligné que cette décision altère le principe de l’égalité des chances entre tous les étudiants, appelant toutes les structures pédagogiques élues à s’opposer à ces pratiques.