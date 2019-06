SONEDE : Rétablissement progressif de l’approvisionnement en eau potable à Tataouine et Médenine

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, mercredi dans un communiqué, le rétablissement progressif de l’approvisionnement en eau potable dans les zones hautes de Médenine, Zarzis et Ben Guerdane (Gouvernorat de Médenine) et à Tataouine et Ghomrassen (Gouvernorat de Tataouine), à partir du mercredi 19 juin 2019 soir.

Les perturbations dans l’approvisionnement en eau potable dans ces zones sont dues, selon la même source, à une coupure de l’électricité au niveau des ouvrages de production du sud-est, durant la nuit de mardi 18 juin à mercredi 19 juin 2019.