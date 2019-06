Mini-foot : La première édition du championnat d’Afrique des clubs à El Jem et Bhira

Les villes d’El Jem et de Bhira (gouvernorat de mahdia) abriteront du 20 au 23 juin courant, la première édition du championnat d’Afrique des clubs champions de minifoot avec la participation de huit clubs.

L’organisation de cette compétition continentale entre dans la stratégie mise en place par la confédération africaine de minifoot avec la collaboration de la fédération tunisienne, visant à promouvoir cette discipline à la plus grande échelle.

Achraf Ben Salha, président de la fédération Tunisienne de mini-foot, a indiqué mercredi au cours d’une conférence de presse à Tunis, que cette première édition verra la participation de huit clubs, d’Algérie, d’Afrique du Sud, de Djibouti, du Ghana et de Tunisie, précisant que la fédération a décidé d’organiser cet évènement dans le gouvernorat de Mahdia et plus précisément dans la prestigieuse ville d’El Jem, afin de mieux faire connaitre le minifoot dans les différentes régions du pays après l’organisation en 2017 de la coupe du monde et en 2019 de la coupe des confédérations, qui ont contribué à développer et à augmenter l’infrastructure sportive, le nombre de stades destinés au minifoot ayant atteint 356″ a-t-il affirmé.

“Au-dela de son aspect sportif, cet évènement a aussi pour objectif d’encourager le tourisme tunisien et les nombreux invités auront l’occasion à cette occasiond e visiter les magnifiques sites archéologiques de la ville d’El Jem et son immense colisée. Nous avons trouvé tout le soutien du ministère du tourisme qui nous a aidé a organiser cet évènement en prenant en charge le séjour des délégations participantes au championnat d’Afrique des clubs” s’est-il félicité .

Le président de la féderation tunisienne de minifoot a ar ailleurs annoncé que le tirage au sort du tournoi se tiendra jeudi à El Jem et que la cérémonie d’ouverture se déroulera dans la ville de Hibra qui a prévu à cette occasion un riche programme d’animation du folklore et des traditions culturelles de la région.