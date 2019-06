Tunisie : Mohamed Fadhel Mahfoudh reçoit une délégation du centre Carter

Le ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme Mohamed Fadhel Mahfoudh a reçu, mardi à Tunis, une délégation du centre Carter.

Selon un communiqué rendu public par le département, la réunion a porté sur les préparatifs engagés en prévision des élections législatives et de la présidentielle de 2019.

La délégation est notamment composée du chef de mission internationale d’observation électorale, du responsable du programme la Démocratie et la Paix et de la Directrice du bureau du centre Carter à Tunis.

La Fondation Carter (Carter Center) est une organisation non gouvernementale créée en 1982 par le président des Etats-Unis et prix Nobel de la paix Jimmy Carter, dont le but proclamé est la résolution pacifique des conflits, l’observation des élections, la défense des Droits de l’homme, la protection de l’environnement et l’aide au développement.