Tunisie – Sport militaire : L’équipe de l’Académie militaire remporte la coupe 2018-2019

L’équipe de l’Académie militaire a remporté la Coupe des écoles militaires après avoir battu l’équipe d’officiers de l’Armée de la Mer aux tirs au but (4-2), au terme de la finale disputée vendredi au complexe sportif Meftah Saadallah, marquant la fin de la saison sportive militaire 2018-2019.

Au terme du temps réglementaire, les deux équipes n’ont pu se départager (1-1).

Au cours d’une cérémonie organisée à cette occasion, un hommage a été rendu à un certain nombre d’anciens athlètes militaires et aux athlètes ayant accompli de bonnes performances au plan continental et international, alors que les coupes et trophées ont été remis aux équipes militaires vainqueurs dans diverses disciplines sportives.

Au terme de la cérémonie de clôture, le ministre de la défense Abdelkarim Zbidi, a déclaré à l’agence TAP que “la présence à ce festival s’inscrit dans la tradition instaurée par le ministère de la défense pour rendre hommage aux athlètes militaires qui se sont distingués au cours de la saison, à l’occasion du 63e anniversaire de la création de l’armée nationale, où le sport joue un rôle important en tant que garant de préparation des capacités de combat et des opérations des différentes unités militaires”.

“Le sport intéresse tous les militaires sans exception et nous prenons soin de lui accorder un intérêt accru dans toutes les casernes et institutions militaires”, a-t-il souligné.

Il a affirmé que “le ministère accorde également une attention particulière aux athlètes d’élite qui participent à divers tournois et meetings régionaux et internationaux où le sport militaire a contribué à enrichir les équipes nationales et faire honneur au drapeau national. “Nous apprécions ces efforts et œuvrons à réunir les meilleures conditions de préparation et pour l’élite sportive tunisienne”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’ancien champion olympique Mohammed Gammoudi, auquel un hommage a été rendu à cette occasion, a souligné la “nécessité de tirer profit des équipements sportifs, mis en place par le département de l’éducation physique et des sports sportifs afin que les athlètes puissent réussir de bonnes performances dans les diverses compétitions internationales “.

“Nous devons changer les mentalités, nous consacrer au dur labeur et au dévouement pour le sport. Nous avons réussi avec des moyens modestes. La situation s’est bien améliorée depuis avec les encouragements et les conditions de travail et de la préparation, et cette nouvelle réalité doit être exploitée”, a fait valoir l’ancien champion olympique.

La journée de clôture de la saison sportive militaire s’est déroulé en présence de la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, Sonia Ben Cheikh, et du président du Comité national olympique tunisien, Mehrez Boussayane.

Plusieurs courses, manuel d’éducation physique pratiqué par diverses unités militaires, ont été organisées à cette occasion.