Tunisie : Le Front populaire accuse l’attitude “putschiste” du PPDU et dénonce la “complicité” de l’ISIE

” Des dirigeants du Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU) ont tenté un putsch contre le Front populaire ” a déclaré samedi le Front populaire.

” Le coup a été tenté à travers le dépôt en catimini à la date du 3 juin d’un document auprès de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, transformant le Front Populaire d’une coalition partisane et populaire très large à une coalition électorale composée exclusivement du PPDU et de la Ligue de la Gauche Ouvrière et excluant de fait les autres composantes du FP ” explique la coalition de gauche dans un communiqué rendu public samedi à l’issue de la réunion du conseil de ses secrétaires généraux.

Le Front Populaire déplore, dans sa déclaration, ce qu’il qualifie de ” putsch inacceptable moralement et politiquement “.

” Cette tentative de putsch a révélé la nature du complot mis à exécution par des dirigeants du PPDU “, peut-on lire de même source.

Et d’ajouter que par ses pratiques, que le FP a pu découvrir par hasard, le PPDU cherche à exclure la plupart des composantes du FP, en particulier, celles qui œuvrent à résoudre les conflits au sein de la coalition.

Le Front populaire explique dans ce sens, que la majorité de ses composantes se sont contentées malgré les dépassements enregistrés, d’exprimer des positions politiques objectives et tempérées dans les médias face aux allégations et contre-vérités relayées par les dirigeants du PPDU.

” La direction du FP n’a pris aucune mesure politique ou autre à même de porter préjudice à son unité face à l’attitude du PPDU visant à désagréger le bloc du FP au parlement et de le recomposer sous le même nom en excluant les 6 députés qui sont en désaccord avec ses orientations et ses positions et qui tiennent à l’unité du FP “, lit-on dans le texte du communiqué.

La coalition de gauche a notamment laissé entendre qu’elle a œuvré par tous les moyens à trouver une issue à la crise, précisant dans ce sens qu’elle a pris l’initiative de rencontrer les dirigeants du PPDU à 15 reprises sans pour autant trouver de solutions.

Le Front Populaire a également fustigé la position de l’ISIE, laquelle ” a gardé secret le document déposé par les deux partis cités (le PPDU et la Ligue de la Gauche ouvrière) qui se sont appropriés le nom du FP et sa symbolique électorale “.

Il accuse également l’instance électorale d’avoir utilisé le document pour menacer le FP d’annuler sa liste aux les élections municipales partielles à Thibar (Gouvernorat de Beja) s’il gardait son nom.

Le FP a dénoncé le comportement ” putschiste et complotiste ” du PPDU et de la Ligue de la Gauche Ouvrière ainsi que les agissements complices de l’ISIE, assurant que ces pratiques visent le FP en tant que projet national et populaire dans le but de le faire plier aux intérêts de la coalition réactionnaire au pouvoir.

Le Front a laissé entendre que le conseil de ses secrétaires généraux va prendre très prochainement toutes les dispositions politiques, organisationnelles et juridiques à même de défendre l’identité de la formation politique et son indépendance politique.

Le Front Populaire a annoncé dans ce sens la tenue d’une conférence de presse la semaine prochaine pour faire la lumière sur la situation dans ses rangs et dans le pays et présenter son programme pour la période à venir.